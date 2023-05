Sabato il Milan ha battuto la Sampdoria anche grazie alla tripletta di Gioud. Reti che hanno permesso di centrare un doppio record e..

Sabato il Milan ha battuto la Sampdoria anche grazie alla tripletta di Gioud. Reti che hanno permesso di centrare un doppio record e mandare un messaggio sul mercato.

Il francese ha segnato la sua prima marcatura tripla in rossonero eguagliando Inzaghi, l’ultimo ad averlo fatto al Milan, oltre che ha migliorato il suo rendimento stagionale in tutte le competizioni dal suo arrivo a livello realizzativo (14) arrivando a quota 16 e la stagione non è finita. Chiaro messaggio alla dirigenza anche sul mercato, chi arriverà farà il suo vice.

