Brahim Diaz racconta a Mediaset il suo ruolo in campo dopo il match di ieri contro la Juventus. Le sue dichiarazioni

Brahim Diaz parla così di ciò che gli ha chiesto Pioli contro la Juventus. Le sue dichiarazioni a Mediaset.

PIOLI – «Prepara sempre la partita e la prepara sempre bene, quindi lui mi ha messo lì e io ho dato tutto per la squadra. Sono felice perché quando uno gioca è sempre felice, ma la squadra è troppo forte. Come ho detto, noi dobbiamo lavorare uno per uno e questo è l’importante. Se Pioli mi mette lì sono contento.»

L’INTERVISTA INTEGRALE

