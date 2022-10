Le parole di Andrea Sottil prima della sfida dell’Udinese all’Atalanta: «Partita speciale, avversari di livello»

Intervistato da DAZN, Andrea Sottil ha parlato prima della sfida tra Udinese e Atalanta.

SFIDA – «Le partite sono tutte importanti, ma è anche vero che questa è speciale. Si affrontano due squadre in grande forma, che stanno attraversando un bel momento ed è giusto che sia così. La classifica è meritata per quanto le due squadre hanno prodotto. Sarà una gara molto difficile, con un avversario di livello. Ma siamo pronti, giocheremo in casa e abbiamo l’obbligo di fare una grande prestazione».

PREMIO MIGLIOR ALLENATORE – «Ricevere un premio fa sempre piacere, a livello personale e professionale. Sono molto contento e voglio condividerlo con tutto il team, perché i risultati si ottengono insieme. Ringrazio lo staff e i ragazzi, principali attori di questo spettacolo».

