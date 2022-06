L’ex dirigente del Milan ora alla neopromossa in Serie A Cremonese, Ariedo Braida, ha detto la sua sulla situazione di Kalidou Koulibaly.

Nel corso di un’intervista a Mundo Deportivo Ariedo Braida ha espresso il suo parere sul caso del difensore del Napoli. “Koulibaly può lasciare il Napoli, gli hanno offerto un rinnovo con metà dell’ingaggio che prende ora e capisco perché voglia andare via”.

Aurelio De Laurentiis

“È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare“. Il senegalese ha un contratto fino al 2023, le trattative per il rinnovo procedono con diversi intoppi, c’è distanza tra domanda e offerta; su di lui c’è il Barcellona che però al momento non può spendere.

