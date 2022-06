In arrivo 10 milioni di euro per la Juventus dalla cessione di Pellegrini al Fulham. Una piccola parte verrà usata per l’acquisto di Cambiaso dal Genoa.

Luca Pellegrini al Fulham, ci siamo, la cifra è quella dei 10 milioni di euro + bonus, la Juventus quindi riceverà una somma che reinvestirà subito sul mercato per rinforzare i ruoli scoperti. Allegri ha acconsentito alla cessione in quanto non ritiene l’ex Roma di avere margini di prospettiva tali per poter ambiare alla posizione di titolare nella fascia sinistra bassa. Il fatto che Alex Sandro rifiuti ogni richiesta, ne fa un sacrificio necessario.

Detto che il brasiliano andrà via a parametro 0 a fine stagione, serve un terzino adesso. Quel terzino sicuramente sarà Cambiaso, arriverà dal Genoa per 3,5 milioni di euro + il cartellino a titolo definitivo di Dragusin. Su quest’ultima verrà comunque mantenuta una cifra per una cessione futura o comunque una sorta di prelazione per il futuro riacquisto nel caso il giocatore esploda completamente.

