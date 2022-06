Zaniolo può arrivare alla Juventus, in prestito con diritto o obbligo di riscatto dalla Roma. Ecco la situazione.

La Juventus ha scelto Zaniolo come suo esterno, è il preferito davanti a Berardi. Il problema della valutazione della Roma che è di 50 milioni può essere superata in due modi. Il primo è quello in cui i giallorossi accettino una contropartita tecnica che può essere Arthur, Ramsey o Kean. Opzione che non sembra proprio scaldare la società giallorossa che chiede soldi per la cessione del loro esterno offensivo.

Nicolò Zaniolo

La seconda opzione è quella che forse può essere quella definitiva. Prestito con diritto o obbligo di riscatto. Un prestito molto oneroso parliamo sui dieci milioni di euro con un riscatto variabile da 35 milioni più qualche bonus. Non è impossibile, anzi, siamo sulla striscia tracciata da Chiesa nell’ultimo affare con la Fiorentina che ha mostrato che come questa operazione sia ben voluta da tutti.

