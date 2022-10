L’ex dirigente rossonero, Ariedo Braida parla alla Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice sul Milan e su Berlusconi.

Sono queste le parole di Ariedo Braida intervistato alla Gazzetta dello Sport dove racconta aneddoti tra Milan e Berlusconi oltre che Galliani. Così sul club rossonero: “È il club che ha reso riconoscibile uno sconosciuto come me. Anche oggi mi fermano, qualcuno è convinto che lavori ancora per il Milan, altri parlano della squadra e dicono “noi”. Non potete farmi subito la domanda difficile, non mettetemi in difficoltà. Io, se si gioca Milan-Monza, ho due cuori.“

Conclude su un retroscena con Berlusconi: “Una volta mi chiamò, prima del Natale ‘98. Mi disse che il Milan andava male, espresse disapprovazione. Non sapevo che cosa dire e provai così: “Dottore guardi, lei ha ragione ma è Natale, è presto, i conti facciamoli alla fine”. È andata bene: vincemmo il campionato. Il mio rapporto più stretto però era con Galliani, sono stato anche il suo centravanti. Una volta, per un mio gol alla Juve in Coppa Italia col Monza. Quasi cadeva dalla tribuna per esultare.“

