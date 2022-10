I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Milan Juventus Femminile

Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan Femminile e Juventus, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

TOP: Asllani

FLOP: Giuliani

VOTI:

Giuliani 5,5 Entra nel primo gol rossonero grazie al lancio per la spizzata di testa di Peimonte per Asllani, mezza responsabilità sul gol di Bonfantini favorito da una sua uscita in presa alta rivedibile. Rischia nel secondo tempo quando il pallone le scivola dopo un’uscita in presa alta.

Arnadottir 6,5 il gol bianconero nasce dalla sue parti in seguito ad una mischia in area, per il resto spesso non si fa problemi ad allontanare la palla quando serve

Mesjasz 6 nel primo tempo almeno un paio di disimpegni sbagliati che favoriscono due azioni pericolose delle bianconere, nel secondo tempo firma il poker rossonero

Fusetti 6 prova senza affanni, attenta quando serve. Non ha colpe sui tre gol bianconeri

Soffia 7 Una perenne spina nel fianco per la difesa bianconera, entra in due dei tre gol rossoneri nel primo tempo. Prova sontuosa (58′ Thrige 6,5)

Adami 6 attenta in fase di copertura e precisa in fase di impostazione , gestisce nel miglior modo possibile i palloni che transitano dalle sue parti. Protagonista anche per l’assist per il poker di Mesjasz. La traversa le nega la gioia del gol

Grimshaw 6,5 sempre nel vivo del gioco, quanche volta si rende pericolosa anche proponendosi anche in fase offensiva

K. Dubcova 6 prima del primo gol di Asllani si ritrova tra i piedi il pallone per il vantaggio lasciato li da un’uscita sbagliata di Aprile, propositiva in fase d’attacco

Bergamaschi 6 prestazione sotto tono, poco precisa in fase di appoggio, non ai suoi soliti livelli

Asllani 8 un primo tempo super dove nel giro di due minuti sigla una doppietta. Standard alti mantenuti anche nella ripresa (72′ Thomas 6)

Piemonte 7,5 prima gioia stagionale per l’attaccante rossonera che segna spegnendo il tentativo di rimonta delle bianconere. Lotta, fa sfonde unsando il fisico. Prestazione incomiabile, la migliore insieme a Asllani (86′ Tucceri sv)

The post Pagelle Milan Femminile Juventus: Asllani divina, prima gioia per Piemonte appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG