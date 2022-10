Allegri pensa al reintegro di Chiesa: ecco come può rilanciare l’esterno di ritorno dal grave infortunio

Allegri pensa a come rilanciare Chiesa dopo il ritorno dall’infortunio. Come riporta Gazzetta.it, tuttavia, è difficile che l’esterno della Juve possa tornare disponibile per la trasferta col Benfica.

Il piano di Allegri è quello di farlo allenare ancora nei prossimi giorni e fargli riacquisire una condizione fisica migliore. Più probabile un suo impiego nella sfida contro il Lecce, magari nei minuti finali.

L’articolo Chiesa, Allegri ha un piano per il rilancio. Ma è difficile il ritorno col Benfica proviene da Calcio News 24.

