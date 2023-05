Massimo Brambati si è espresso su Inter e Juventus, dando il proprio parere sugli argomenti caldi delle due società

Sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati parla così di Inter e Juventus in merito al percorso di campionato di entrambi i club:

ALLEGRI– «Allegri? Ha ritirata fuori questa cosa. Lui aveva già un accordo di massima col Real Madrid, ma ha usato come tutti l’offerta del Real per alzare quella della Juventus, e ha preferito giocare in casa. Ha pensato che stando a Torino con persone che conosceva potesse rimettere le cose a posto e affondare il coltello in una dirigenza in stato confusionale. Perché solo una dirigenza in questo stato poteva fare un contratto di quattro anni a un tecnico che è stato fermo due».

MAROTTA– «Marotta non avrebbe mai fatto 4 anni di contratto ad Allegri. Si doveva vergognare a dire che le cose successe quest’anno non le augura a nessuno, per 10-15 punti. Lui prende 800 mila euro al mese, devi lavorare per tenere il gruppo concentrato e ottenere comunque risultati. Doveva chiedere scusa per lo scempio di risultati e gioco visto. Gli hanno preso i giocatori che voleva e dice certe cose? E parliamo dei giovani? Se non ci fosse stata la morìa di calciatori neanche sapeva chi era Fagioli. Poi dice che è arrivato in semifinale di Europa League: ha fatto una bella figura Direi di no. La partita di semifinale di Coppa Italia di ritorno è stata uno scempio, come fa a dire che a parte i primi 20′ ha lottato!?»

L’articolo Brambati: «Allegri deve vergognarsi. Marotta non avrebbe mai…» proviene da Inter News 24.

