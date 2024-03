A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Massimo Brambati ha criticato duramente il Milan e Pioli. Cosa ha detto

Le parole a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, di Massimo Brambati. L'ex calciatore e procuratore ha criticato duramente il Milan e Pioli. Cosa ha detto:

LE PAROLE – «Ho una mia idea, ossia di una squadra che è stata puntellata in modo importante, sono stati spesi tanti soldi e c’è un organico importante, eppure non è mai stato dentro la lotta Scudetto. Non si è mai parlato del Milan come avversaria dell’Inter, se non fino al derby d’andata. Ha le possibilità di salvare la stagione con l’Europa League. Il secondo o terzo posto per questo Milan è il minimo sindacale. Le responsabilità sono di tutti gli infortuni che ci sono stati. 30 infortuni muscolari non sono più da catalogare come sfortuna. Sono mancati giocatori nei momenti chiave. E poi anche la gestione di Leao. ha qualità incredibili ma ci sono sempre dubbi. E forse dipende anche dalla gestione da parte dell’allenatore. E mi chiedo: tutti questi giocatori sono stati migliorati da Pioli? E’ una valutazione da fare»

