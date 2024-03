Impatto incredibile da parte di Christian Pulisic al Milan. L’americano sta ripagando la fiducia del calciomercato rossonero, il dato

Ancora una volta decisivo. Con la rete siglata contro l’Empoli, infatti, Pulisic è a un solo gol dal battere il suo record personale in termini di reti fatte in una singola stagione in carriera. Intanto c’è un dato che evidenzia come l’americano sia il miglior esterno destro degli ultimi 10 anni del calciomercato Milan:

1 Pulisic 10 gol

2 Suso 8 gol (2017-18 e 2018-19) 7 gol (2016-17)

3 Messias 6 gol (2021-22 e 2022-23)

4 Honda 4 gol (2014-15)

5 Saelemaekers 4 gol (2022-23) 3 gol (2020-21)

6 Castillejo 4 gol (2018-19) 3 gol (2020-21 e 2019-20)

