L’ex calciatore Massimo Brambati si è espresso a Tmw Radio sull’attaccante francese dell’Inter Thuram. Ecco le parole

Brambati si è espresso così nei confronti dell’attaccante dell’Inter Thuram.

«Innanzitutto Thuram, non mi aspettavo che si calasse immediatamente nel nostro campionato con questa spavalderia e con queste qualità. Gli manca ancora la confidenza col gol, ma con quello ci pensa Lautaro. Poi non mi aspettavo di Lukaku in grande spolvero.»

L’articolo Brambati: «Inter? Impressionato da Thuram» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG