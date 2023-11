L’ex calciatore Gianfranco Zola ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto in Serie A, soffermandosi sull’Inter di Simone Inzaghi

Intervistato da Sport Mediaset, Gianfranco Zola ha parlato all’Hall of Fame del calcio italiano l’Inter.

«L’Inter sta dando qualcosa in più non solo in termini di risultati e continuità ma anche per qualità del gioco. Una squadra che ha finito in grande crescendo l’anno scorso e quest’anno si sta riconfermando. E’ la squadra che mi ha più impressionato, altre squadre come il Milan hanno fasi alterne ma è una squadra importante. La Juve è l’immagine del pragmatismo ma è una forza importante e merita rispetto».

L’articolo Zola: «L’Inter sta facendo qualcosa di straordinario» proviene da Inter News 24.

