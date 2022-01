Brambati: “Inter su Dybala? Fossi nella Juve ci proverei con Brozovic”

Intervenuto a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l’ex calciatore e procuratore, Massimo Brambati, ha parlato così del mercato dell’Inter. “Frattesi? Non so se sia un’operazione per adesso o per giugno. In estate può cambiare tutto, magari Barella può andare via. L’Inter parla di acquisti ma prima o poi sarà costretta anche a vendere”.

“Lo scorso anno – ha affermato Brambati – sapevo che doveva vendere due big. De Vrij? Non è un big dal punto di vista economico, che sono invece Barella, Bastoni, Lautaro e Skriniar. E aggiungo: io se fossi un dirigente della Juve e so che l’Inter ha avvicinato Dybala, farei un’offerta Brozovic. Non hanno la strategia dei grandi dirigenti. Un grande dirigente avrebbe fatto come ha fatto Marotta”.