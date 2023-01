Queste le parole di Massimo Brambati, parla a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà para del Milan visto in Coppa Italia.

Sono queste le parole di Massimo Brambati, che su TMW Radio parla del Milan sconfitto in Coppa Italia contro il Torino, ecco cosa dice: “Sono cuore granata anche e sono stato contento che abbia passato il turno. Il Milan, vedendo la partita, è sembrato svogliato. Ho visto calciatori svogliati, quelli che non hanno molto spazio avevano una bella vetrina che non hanno sfruttato. Sono andati in ritiro, quindi non è stata presa bene questa cosa.“

Conclude così: “Sono intoppi stagionali che possono essere campanelli d’allarme. Con la Roma aveva fatto una buonissima gara ma poi c’è stato il blackout finale. Mi sembra un Milan lontano da quello visto lo scorso anno, ma magari è un periodo di passaggio. Lo dirà il tempo. Ora però qualcosa in più mi aspettavo, soprattutto da De Ketelaere, di cui mi aspettavo un ambientamento più veloce“.

