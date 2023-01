Sono queste le parole di Bennacer dopo il rinnovo con il Milan, il centrocampista parla a MilanTV dopo la firma del rinnovo.

Ecco le parole di Bennacer, il mediano parla MilanTV dopo il rinnovo fino al 2027 con il Milan. Ecco cosa dice il rossonero: “Pioli è un grande allenatore perché è una grande persona. Conosce ogni giocatore e si prende il tempo per conoscere e gestire ogni giocatore. Vuole sempre migliorarsi ogni giorno e ogni allenamento: anche quando vinciamo vuole fare sempre meglio. Questa è anche la mia mentalità, abbiamo gli stessi obiettivi. Il mister è così e per questo ha fatto quello che ha fatto fino a oggi.“

Conclude così: “Mi ricordo la prima partita che ho fatto a San Siro contro il Brescia: ogni partita mi dà sempre qualcosa in più e non mi sono abituato ancora all’atmosfera perché i tifosi sembra che ogni partita fanno di più. Dobbiamo fare tutto per loro perché sono molto molto importanti per noi. Sono molto contento perché sento che c’è qualcosa tra me e loro e ciò è molto importante per un giocatore“.

