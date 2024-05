L’agente FIFA Massimo Brambati ha detto la sua sull’allenatore leccese che è ancora senza panchina.

Massimo Brambati ha parlato delle pretese di Antonio Conte a Radio Marte. “Conte ha sicuramente voglia di tornare ad allenare e non ha assolutamente preclusioni per il Napoli, anzi. Per convincerlo, però e per quel che ne so, ci vuole un progetto tecnico importante: non ha voglia di andare in una società dove si festeggia la qualificazione in Champions. Antonio chiede trofei, mira a quelli entro due, tre anni. Vuole un interlocutore che gli garantisca questi progetti: io non so che progetti abbiano il Napoli o il Milan. Il Napoli sarebbe una nuova sfida per Conte? Lui è bravissimo quando trova le macerie, e il Napoli è la vincitrice del tricolore che l’anno dopo ha fatto peggio nella storia della serie A”. Conte al momento non sembra minimamente nei piani dei rossoneri.

Gerry Cardinale

La flessione degli azzurri

I giocatori che bella passata stagione avevano dominato su ogni campo, quest’anno non hanno mantenuto il loro livello dimostrando l’esistenza di un problema di natura psicologica: Conte è bravissimo anche ad entrare nella testa dei calciatori. Squadra da rifondare? No, va ripristinato un gruppo che si è sbriciolato ma i valori tecnici ci sono. Qualche giorno fa ho cenato con Spalletti e il fatto che Raspadori, Simeone seppur in panchina esultavano ad ogni gol dei compagni in campo era la manifestazione evidente del lavoro fatto da Spalletti, che qualcun altro ha distrutto”.

