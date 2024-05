È quasi tutto pronto per Torino-Milan allo stadio Olimpico: le due squadre hanno motivazioni molto diverse, vediamo se ciò inciderà sul risultato finale.

Il Torino ha ancora qualche speranza di qualificazione alla Conference League mentre il Milan è già sicuro del secondo posto in classifica e però non ha nulla da chiedere al campionato. Sia Juric che Pioli sono alla loro penultima panchina nei rispettivi club. I granata giocano con la formazione tipo o quasi: recuperati gli acciaccati Buongiorno e Zapata che quindi partono dal primo minuto, panchina per Sanabria, in attacco gioca l’ex Milan Pellegri. I rossoneri giocano in formazione profondamente rimaneggiata, Pioli sceglie di risparmiare i big (che dovrebbero giocare la settimana prossima a San Siro) ma si aspetta risposte importanti dalle cosiddette seconde linee. Non c’è Theo Hernandez per influenza, al suo posto esordisce per la prima volta dal primo minuto Terracciano mentre il terzino è nuovamente Kalulu. Il centrocampo torna a 3 considerata l’assenza di Loftus-Cheek, in attacco le novità sono Jovic ed Okafor, Giroud saluterà il popolo rossonero contro la Salernitana fra qualche giorno; ecco le formazioni ufficiali.

Filippo Terracciano

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

L’articolo Torino-Milan, formazioni ufficiali proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG