Brambati: «Pioli, a differenza di Inzaghi, sottolinea quanto non gli piaccia questo distacco dal Napoli». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del momento del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Devo sottolineare come Pioli, rispetto ad Inzaghi, sottolinei quanto non piaccia questo distacco dal Napoli. Sa che se ti siedi sulla panchina del Milan non basta essere lì. Sa che ha perso dei punti che potevano non essere persi, vedi Cremona e Torino. Al Milan non si accontentano, vogliono lottare per vincere lo Scudetto. Pioli lo sa, non capisco come non possa capirlo Inzaghi. Ci sono grandi responsabilità nello Scudetto perso l’anno prossimo e sulla prima parte di questo campionato».

