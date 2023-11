Massimo Brambati ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte

Sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte su un possibile ritorno alla Juve.

LE PAROLE- «Non lo sento da un po’ di tempo. A me non risulta nulla. E comunque che poi possa andare alla Juve il prossimo anno perché ci sono delle possibilità che alla Juve stiano pensando a lui è un altro paio di maniche. Che abbia già firmato ora è stravagante, a oggi non c’è nulla, e c’è un allenatore che poi ha ancora un contratto di un anno e a tanti soldi. C’è un qualcosa che mi fa pensare che a giugno lo scenario descritto possa avvenire e che lui sia la prima scelta in caso di addio di Allegri. E credo che sia anche la prima scelta dell’allenatore».

