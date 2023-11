Fabio Quagliarella ha voluto rilasciare qualche dichiarazione per quanto riguarda la lotta scudetto tra Inter e Napoli

Sulle colonne de Il Mattino, Fabio Quagliarella ha parlato della lotta scudetto, citando anche l’Inter capolista.

LE PAROLE- «Ripetere quello che hai fatto l’anno prima non è mai facile. Inconsciamente puoi lasciare qualcosa per strada mentre prima stavi sempre sul pezzo. E poi puoi avere qualche difficoltà anche perché tutti vogliono battere i campioni d’Italia. Scudetto? Per il Napoli vincere a Bergamo è stato fondamentale per rimanere in corsa dietro l’Inter».

L’articolo Scudetto, Quagliarella: «Inter? Il Napoli è ancora in corsa» proviene da Inter News 24.

