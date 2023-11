L’ex centrocampista della Lazio Stefano Mauri ha voluto parlare del possibile acquisto in casa Inter: il trequartista Colpani

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul possibile acquisto di Colpani da parte dell’Inter. Le parole ai microfoni di TvPlay.

«Colpani? Mi piace molto, ha talento e qualità. Ma non saprei dove possa giocare in una squadra come l’Inter che ha grandi giocatori in quel ruolo. Credo possa avere dei problemi anche ad inserirsi in Nazionale».

L’articolo Colpani Inter, Mauri: «Non giocherà a Milano» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG