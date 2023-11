Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha voluto parlare di Ignazio La Russa sulla sua battuta, da tifoso dell’Inter, contro la Juve

Guido Vaciago, tramite le colonne di Tuttosport, ha risposto così alla pessima battuta di Ignazio La Russa, che diceva di voler affossare la Juve (essendo lui tifoso dell’Inter).

IL COMMENTO – «Una battuta, d’accordo. Ma purtroppo, da anni, il calcio non è terreno fertile per coltivare l’ironia, da quella raffinata fino a quella un po’ più greve. Gli italiani lo prendono dannatamente sul serio. resta il fatto che la seconda carica dello Stato dovrebbe forse astenersi dall’esprimersi in quel modo. Primo perché un Ministro dello Sport ha compiti diversi dall’avvantaggiare un club di calcio professionistico o dall’affossarne un altro. Secondo perché la seconda carica dello stato dovrebbe avere un’imparzialità sacrale rispetto a qualsiasi argomento. E poi, battuta per battuta, viene da rispondere al Presidente del Senato: non si preoccupi, anche senza la sua nomina a Ministro dello Sport, la Juventus negli ultimi dodici mesi l’hanno affossata lo stesso e con un processo sportivo dai contorni giuridici che hanno lasciato molta perplessità in molti suoi colleghi avvocati».

L’articolo Juve Inter, Vaciago contro La Russa: «Battuta Credo che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG