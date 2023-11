Le parole del ministro dello sport, Andrea Abodi sulla questione stadi in ottica Euro 2032, citando anche San Siro

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato dal palco del RCS Sport Industry Talk a Milano. Parlando della questione stadi (citando implicitamente San Siro: contesto dove Inter e Milan hanno grosse difficoltà).

EURO 2032 – «Parliamoci chiaro: ci saranno Roma, Milano e Torino. Per gli Europei dovremo scegliere una tra Udine, Bologna, Firenze, Verona e Genova e una tra Napoli, Palermo, Bari e Cagliari. Non sarà semplice, ma mi auguro che riusciremo a semplificare. Ho parlato di commissariamento, ma non è questo il punto: il capitale necessario è quello di volontà».

