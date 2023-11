L’esterno nerazzurro Carlos Augusto ha voluto parlare di quelli che sono stati i primi mesi all’Inter e della voglia di migliorare

L’esterno nerazzurro Carlos Augusto nella conferenza stampa pre Benfica Inter ha voluto parlare dei primi mesi a Milano.

PRIMI MESI ALL’INTER – «Sono stati fantastici, era un mio obiettivo personale. Mi trovo bene con lo staff, col mister, con il gruppo, che è devastante. Rapporto con Dimarco? Ottimo, come con tutti. Sono amico di tutti, non c’è concorrenza per il ruolo. Sono amico di tutti e voglio fare gruppo».

QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI CARLOS AUGUSTO

L’articolo Carlos Augusto: «Mi trovo bene all’Inter, e su Dimarco…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG