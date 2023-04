L’opinionista sportivo ha espresso il suo giudizio sul lavoro del tecnico nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Massimo Brambati, ha analizzato anche la stagione di Simone Inzaghi, commentando le gesta dell’allenatore dell’Inter.

LE PAROLE- «La Champions? Puoi arrivare anche in finale ma poi se non vinci…avrà anche fatto bene ma se devo prendere nel complesso lui si porta dietro lo smacco di aver perso lo Scudetto lo scorso anno e 11 sconfitte quest’anno. Se almeno la metà di queste le tramuti in vittorie potevi essere lì col Napoli»

L’articolo Brambati su Inzaghi: «Può arrivare in finale, ma se non vinci…» proviene da Inter News 24.

