L’agenzia procuratrice di Big Rom si schiera contro la decisione della FIGC sul ricorso respinto

Roc Nation e il suo presidente Michael Yorkmark, agenzia procuratrice di Romelu Lukaku, ha commentato la conferma della squalifica per il giocatore dell’Inter, dopo la decisione della Corte d’Appello.

LE PAROLE- «È preoccupante leggere che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC abbia deciso di confermare la squalifica a Lukaku. Tutto questo dimostra che deve essere fatto di più da parte degli organi calcistici a tutela dei giocatori in campo. Questo non farà altro che alimentare il nostro desiderio di cambiamento. Roc Nation non rinuncerà a questa battaglia. Continueremo a sfidare le autorità su tutti i fronti. Quando è troppo è troppo»

L’articolo Roc Nation su squalifica Lukaku: «Preoccupante, ma continueremo la nostra battaglia» proviene da Inter News 24.

