L’ex giocatore ha analizzato la corsa Champions e la posizione dei nerazzurri

Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMWRadio, ha analizzato la lotta per la Champions, in cui è coinvolta anche l’Inter.

LE PAROLE- «L’Inter è a due punti dal Milan, ora non si può più sbagliare comunque. E’ una brutta situazione per l’Inter perché ha il calendario peggiore, ma anche per il Milan, anche se sembra in ripresa. La Roma io da un mese la vedo giocare bene. Prima la criticavo ma ora gioca anche bene. E’ una squadra completa ora, se recupera Abraham e Dybala sta bene gli basta quello. Sulla carta l’Inter è quella messa peggio»

INZAGHI– «Se lo valutiamo per i risultati, i tifosi dell’Inter devono essere contenti ora. Poi dopo però c’è da valutare Inzaghi come allenatore. E’ buono ma non cambia mai. Nelle difficoltà ha poca fantasia, soprattutto quando deve cambiare la partitaV

L’articolo Orlando sulla corsa Champions: «Inter ha il calendario peggiore, su Inzaghi dico… » proviene da Inter News 24.

