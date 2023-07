Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista, parlando così di due possibili acquisti della Juve e di Antonio Conte

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Juventus.

OMBRA DI CONTE DIETRO A LUKAKU E KESSIE’ – «Sono due calciatori che piacciono molto ad Antonio, è vero. Io dico però attenzione, perché Allegri secondo me non è il top per tenere in forma Lukaku. Per tenerlo in forma ci vuole un allenatore particolare, che gli stia addosso sempre in tutti i momenti, che lo tenga a stecchetto».

