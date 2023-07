Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, si è espresso così a proposito dell’ex Juventus Hamza Rafia. Le parole

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato del futuro di Hamza Rafia a Il Messaggero. Le sue dichiarazioni sull’ex Juventus Next Gen.

PAROLE – «Potrebbe arrivare in ritiro a meno che non si chiuda in queste ore qualche trattativa. Le candidate sono Venezia, Ternana e Lecce, ma l’operazione deve andare bene a lui e noi. Ho sentito parlare di numeri folli in questi giorni. Chi può pagare oggi 4 milioni per un giocatore che viene dalla C? Se avesse fatto certi numeri in B, allora sarebbe stata una storia diversa. Per me se chiudessimo a 1,5 milioni sarebbe un ottimo affare. – conclude Sebastiani – Per lui l’ideale sarebbe andare in B per vincere anziché in Serie A con una squadra che lotterà per la salvezza dove rischierebbe di non trovare spazioo».

