Brambati svela un retroscena sul dirigente nerazzurro: «So di contatti tra Elkann e Marotta per il ritorno alla Juve»

Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio ha svelato un retroscena sul futuro di Marotta:

“Vi do una notizia clamorosa sulla Juventus: Beppe Marotta si è già incontrato con John Elkann. Ne ho parlato con una fonte molto attendibile. Quel contatto che mi chiamò per dirmi che la Juventus avrebbe preso Ronaldo, e siccome fui il primo a dirlo mi presi tanti sfottò, ma quella persona mi disse di dirlo pure perché non avrei fatto brutte figure, e infatti… Ora mi ha chiamato quella stessa persona e mi ha detto che Marotta si è già incontrato con Elkann.

Io questa cosa l’ho saputa l’altro ieri. Ora non dico che Marotta tornerà per certo alla Juventus ma la notizia è che l’incontro c’è già stato. Farebbe bene a tornare alla Juventus? Sono scelte personali, ma Juventus per quanto possa passare momenti difficili è qualcosa di molto potente e affascinante e aggiungo che al momento Inter e Marotta si stanno muovendo sulle uova, quindi”.

