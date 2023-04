Buchanan Inter, ancora nessun accordo. La trattativa dipende dalla qualificazione in Champions League

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse per Buchanan è noto, ma in realtà i discorsi non sono così avanzati. E per una doppia ragione. Da un lato, l’esterno canadese sarebbe l’erede di Dumfries, che deve essere ancora venduto, e in questi primi mesi del 2023 la sua quotazione è calata. Dall’altro perché l’Inter, con la prossima Champions in bilico, non è nelle condizioni di programmare investimenti.

