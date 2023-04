Inter, lo sfogo della Curva Nord sui social: «Ingiustificati pregiudizi che ostacolano il nostro operato»

Questo il comunicato della Curva Nord sui social:

“La Nord è cambiata, il progetto di coloro che ne hanno raccolto l’eredità sta galoppando e i risultati son già davanti agli occhi di tutti ma c’è sempre da fare per crescere e migliorare tutti insieme. I risultati non piovono dal cielo e sono invece frutto di chi nell’ombra con sacrifici inimmaginabili e grande altruismo si adopera per un bene più grande del proprio, il bene della curva e dell’Internazionale” prosegue il lungo messaggio, che dopo aver descritto il lavoro della CN e spiegato i motivi dell’ultimo cambio di rotta, aggiunge che comunque “spiace dire che purtroppo a volte, proprio dove ci si aspetterebbe sostegno incondizionato, ci si confronta con persone che paiono avere ancora ingiustificati pregiudizi ed ostacolano ancora il nostro operato compiuto sempre in buona fede”.

