Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la sconfitta dei bianconeri contro la Carrarese

Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali bianconeri subito dopo Carrarese Juventus Next Gen.

IL COMMENTO – «Mi sarebbe piaciuto giocare la partita in parità numerica fino alla fine. Dopo un inizio forte della Carrarese dove noi abbiamo letto male alcune situazioni di gioco, la partita si era equilibrata. Abbiamo avuto le nostre occasioni, poi siamo rimasti in dieci uomini e siamo stati costretti a difendere. Da parte dei ragazzi c’è stata però una grande reazione, una volta che la Carrarese non ha chiuso la partita avevamo la possibilità di pareggiare: abbiamo avuto due occasioni veramente grosse dove siamo stati imprecisi. Il gol subíto? C’è stato un rinvio dal fondo, poi sulla seconda palla siamo arrivati ma non siamo riusciti a liberare. Il rammarico è che dopo essere andati sotto abbiamo avuto l’opportunità di pareggiarla ma non ci siamo riusciti».

