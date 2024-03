Frosinone Lazio, giallo pesante per il terzino: salta la Juventus, prossima avversaria in campionato per i biancocelesti

Soffre ed è sotto di un gol la Lazio, nel match in corso allo Stirpe di Frosinone contro la squadra di Di Francesco.

Ammonito anche Luca Pellegrini, che riceve un giallo pesante da diffidato: il terzino, infatti, non sarà disponibile per il prossimo turno di campionato contro la sua ex squadra, la Juventus.

