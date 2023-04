Alla vigilia di Inter-Monza, Saulo Brambilla ha parlato dei suoi ex compagni alle giovanili nerazzurre Dimarco e Di Gregorio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Saulo Brambilla, cresciuto nelle giovanili dell’Inter insieme a Federico Dimarco e Michele Di Gregorio, ha parlato dei suoi ex compagni in vista del prossimo match dei nerazzurri contro il Monza.

DIMARCO E DI GREGORIO CRESCIUTI INSIEME A LUI –: «Ci siamo trovati subito insieme al primo anno di Pulcini, tra tante squadre eravamo tutti nella stessa e non ci siamo più divisi. In totale sono quindi una decina di anni filati insieme. Sia dai compagni che da avversari, tifosi e società, è sempre stato chiaro a tutti che Dimarco sarebbe stato un giocatore da alta Serie A, come potenzialità. Lui ha sempre giocato da terzino e segnava più di 20 gol a campionato: cose che non si vedono tutti i giorni. Anche Digre è sempre stato fortissimo. Mi ricordo che ha vinto più volte il premio di miglior portiere quando da piccoli disputavamo i tornei all’estero, era un giocatore fuori dal normale. Poi l’Inter ha preso Ionut Radu negli Allievi Nazionali e quindi lui ha cominciato a trovare un po’ meno spazio: si alternavano».

SU DIMARCO –: «Ha sempre fatto il terzino, ma lo trovavi in attacco a ogni azione. Componeva una coppia vincente con Bonazzoli: un Federico faceva 15 gol e 15 assist, l’altro 30 e 10. È sempre stato assurdo, anche su punizione, in più aveva già il fisico che ha ora: una gamba spropositata e una facilità di corsa incredibile».

SUL MATCH DI DOMANI –: «Sono di fede nerazzurra, quindi nonostante tutto il bene che voglio a Digre… Visto il momento, è meglio che l’Inter non lasci punti per strada. Facciamo così, magari può parare un rigore sul 2-0, così è felice lui e pure chi ce l’ha al fantacalcio. Compreso il sottoscritto».

L’articolo Brambilla, ex compagno di Dimarco: «Era chiaro che avrebbe giocato in Serie A» proviene da Inter News 24.

