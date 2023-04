Mauro Icardi assoluto protagonista dell’ultimo match del Galatasaray contro il Kayserispor: ha realizzato una tripletta e battuto un record

Grandissima vittoria per il Galatasaray di Mauro Icardi contro il Kayserispor in Super Lig: match terminato con uno schiacciante 6 a 0 (tripletta dell’argentino e reti di Rashica, Akturkoglu e Zaniolo).

L’attaccante ex Inter si trova attualmente in prestito dal PSG. Grazie alla tripletta realizzata quest’oggi, con tutti e tre le reti realizzate nel primo tempo, ha stabilito un nuovo record per il campionato turco: è il primo calciatore a riuscirci dai tempi di Younes Belhanda (nel 2021).

L’articolo Icardi, tripletta nel primo tempo e record col Galatasaray: il traguardo dell’argentino proviene da Inter News 24.

