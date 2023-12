Brambilla dal sito della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta dalla sua Next Gen sul campo della Virtus Entella per 0-1 nel recupero della 14° giornata di Serie C.

BRAMBILLA – «È una vittoria importante perché mancava da tanto tempo e soprattutto perché nelle ultime partite, anche facendo delle prestazioni di ottimo livello sotto l’aspetto del gioco, non eravamo mai riusciti a raccogliere i tre punti. Il successo di oggi è dunque doppiamente importante perché ci permette di muovere la classifica e ci porta fiducia nel gruppo: la vittoria ti dà una spinta in più, una carica e un’energia diversa. Aver sofferto alla fine e rischiato di prendere il pari, avendo però retto, ci permette di avere un’ulteriore iniezione di fiducia: nelle altre gare, pur facendo partite ottime, negli ultimi minuti di gara abbiamo sempre concesso. Invece oggi con grande cuore siamo riusciti a portarla a casa ed è quello che conta».

