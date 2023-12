Soulé non torna alla Juve. Angelozzi: «Resta al Frosinone, è il meglio per lui». L’annuncio del direttore sportivo

Soulé non tornerà alla Juve a gennaio. A fare il punto sul futuro del talento argentino in prestito al Frosinone è stato Guido Angelozzi, direttore sportivo del club laziale, a Mediaset.

ANGELOZZI – «Io dico che diventerà un calciatore importante, poi non so se giocherà alla Juve o altrove. Ci sono tanti club inglesi che lo seguono, ogni settimana si accreditano per seguirlo tante società di Premier League. E’ un giocatore che diventerà un top. Resta al Frosinone? Io penso di sì, attualmente è del Frosinone e quindi non ci pensiamo. Con la Juve abbiamo buonissimi rapporti ma noi cerchiamo di fare il meglio per il ragazzo e quindi di conseguenza per la Juve».

