Mazzarri fa mea culpa dopo la sconfitta in Coppa Italia col Frosinone: «Perdere 0-4 non ci sta, chiedo scusa ai tifosi del Napoli»

Mazzarri ai microfoni di Mediaset ha rivolto un messaggio ai tifosi del Napoli dopo la clamorosa sconfitta contro il Frosinone, prossimo avversario della Juve, in Coppa Italia.

MAZZARRI – «Mi voglio scusare coi tifosi, mi dispiace per lor perché non lo meritano. Non mi piace come abbiamo concluso la partita, domani ci rifletteremo bene. Ci sta prendere gol sull’angolo, sbagliando il castello difensivo, poi c’è stato l’incidente sul 2-0, ma non va bene concludere la partita così. Nel calcio ci sta di perdere, ma non 4-0. Sembravamo una squadra che andava per conto suo e questo non va bene. Da domani bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro»

