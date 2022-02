Branca: “Mourinho riceverà un pieno d’affetto stasera”

C’è chi ha vinto il Triplete in campo e chi l’ha architettato attraverso le scelte di mercato. Mourinho in panchina, Branca e Ausilio alla ricerca dei campioni che avrebbero fatto vincere l’Inter. Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato l’ex dirigente dell’Inter Marco Branca per parlare di Mourinho ma anche del prossimo Napoli-Inter di campionato. “Anche se sarà una partita di Coppa Italia, credo che sarà bello per Mourinho ricevere un pieno d’affetto da entrambe le tifoserie”.

“Di sicuro si concentrerà sulla partita per vincerla e dare un motivo in più per essere amato, rimpianto o, comunque, ben ricordato”.Lo sguardo dell’ex dirigente dell’Inter va poi alla lotta in campionato: “Napoli-Inter sarà una partita bella e ricca di pressione. In gare del genere devi essere lucido e concentrato perché le occasioni per segnare non saranno tantissime. Per lo Scudetto credo che sia una corsa a tre. Questo campionato ha dimostrato, come l’altra sera nel derby, che, se non chiudi le partite, possono cambiare negli ultimi 15-20 minuti. L’Inter, infatti, non meritava di perdere ma l’ha persa. Questo vale anche per la partite contro le ‘piccole’, che, spesso, giocano meglio delle ‘grandi’. Per esempio, ci sono Verona, Venezia e, soprattutto, Cagliari che sta tornando su grazie al lavoro di Mazzarri. Sono tutte partite pericolose perché mai come quest’anno c’è parecchio equilibrio”.