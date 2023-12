L’intermediario Giovanni Branchini dice la sua sul futuro degli obiettivi dell’Inter Taremi e Djalo. Ecco la situazione attuale

Al termine dell’incontro a Milano dell’Assoagenti, Giovanni Branchini ha parlato del futuro di Tiago Djalo e Taremi, entrambi accostati all’Inter.

LE PAROLE – «Il vantaggio è in dubbio, però penso che per esempio Tiago Djalò sia un giocatore in uscita ed è molto probabile che arrivi. Taremi è già una situazione diversa, secondo me ci sono anche dei dubbi sulla reale esigenza che serva. Il Decreto Crescita comunque è un aspetto molto importante per il nostro calcio, va studiato con criterio ed equilibrio».

