Calciomercato Inter, la situazione attuale intorno a Sanchez tra permanenza e varie offerte in corso con il rinnovo da valutare

Come riportato da Gazzetta.it, la situazione in casa Inter per quanto riguarda Sanchez è ancora da valutare: non soltanto per una questione di rinnovo contrattuale, ma anche di offerte di calciomercato.

Arabia, Stati Uniti e Messico vogliono far loro l’attaccante cileno, ma i nerazzurri stanno abbastanza riflettendo, considerando anche la volontà dello stesso Sanchez nel voler rimanere alla corte interista.

L’articolo Calciomercato Inter, deciso il futuro di Sanchez? proviene da Inter News 24.

