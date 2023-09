La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale, ha disposto un minuto di silenzio per tutte le gare del weekend in memoria delle vittime dell’incidente di Brandizzo

COMUNICATO – «Su indicazione del presidente del CONI Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime dell’incidente avvenuto la scorsa notte a Brandizzo».

