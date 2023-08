L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi sta dalla parte del tecnico.

Beppe Bergomi è tornato a parlare di Romelu Lukaku; ecco le sue parole a Sky Sport. “Limitante per un giocatore pensare di giocare solo se ha fiducia. In 20 anni mi sono trovato meglio con un certo tipo di allenatore, chiaro, ma ho un’esperienza di 20 anni sul campo”.

Romelu Lukaku

“Lukaku aveva la fiducia di Inzaghi, conosco Simone, il primo anno di ritiro quando il belga è andato via mi aveva detto che un giocatore così forte non l’aveva mai allenato. L’anno il tecnico scorso ha fatto scelte giuste, come fai a lasciar fuori Dzeko che ti ha trascinato in tutta la stagione ed è decisivo nei due derby di semifinale? Ci vuole anche riconoscenza. Poi Lukaku è entrato e ha avuto le sue occasioni“.

