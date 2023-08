Enrico Lotito, figlio del presidente e dirigente della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo i sorteggi della Champions League

«In Champions nessuna partita è semplice. Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic sono avversarie impegnative. Noi daremo il massimo in ogni partita per giocarcela fino alla fine. Sappiamo che sarà un impegno non semplice per noi. Noi siamo una squadra che non molla mai e quando c’è una sconfitta siamo abituati a rialzarci e lottare fino alla fine».

