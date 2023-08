L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta annuncia che probabilmente ci sarà un nuovo colpo in entrata.

Beppe Marotta ha commentato l’esito dei sorteggi di Champions League ma non solo a Sky Sport. “Migliorare l’anno scorso vuol dire vincere. Giusto essere ambiziosi, perché la storia parla per l’Inter. Partecipiamo alla Champions per fare molto bene e ci proveremo con tutto quello che abbiamo a disposizione. Finora è un mercato molto strano, per l’ingerenza del calcio arabo, tutta da studiare, che ha cambiato degli equilibri. Al di là di alcune situazioni proprie del nostro mondo, che è un po’ un circo, in cui sei sicuro di aver raggiunto un obiettivo che poi sfuma, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto“.

Giuseppe Marotta

“Abbiamo lavorato tutti insieme e puntellato una squadra, rafforzando la cultura della vittoria. Anche rinunciare a lusinghe che arrivano da altri club per alcuni nostri giocatori è un atto di coscienza e responsabilità da parte della proprietà. Un nuovo centrocampista Siamo contenti della rosa, ma abbiamo l’obbligo di cogliere le opportunità in base alle nostre disponibilità, non è facile. Comunque, mancano ancora 24 ore e poco fa ho parlato con Ausilio di cose concrete. Non voglio illudere troppo e disilludere quei giocatori che sono stati contattati in queste ore. Penso che comunque qualcosa arriveremo a fare, sono ottimista. Siamo tutti contenti e vogliamo puntellare ancora con un giocatore con caratteristiche non presenti in rosa“.

