La casacca verdeoro del Brasile: chi l’ha indossata nel mito di Pelè oggi lo ricorda così

Indossare la maglia verdeoro del Brasile è per tutti i brasiliani un sogno, con l’obiettivo di seguire le tracce di Pelé. Ed è proprio chi l’ha indossata quella maglia che ricorda con maggiore affetto O’Rei. Di seguito le parole di alcuni campioni brasiliani di ieri e di oggi.

CAFÙ – «Oggi ho perso mio fratello. Come cristiano cattolico, so che è “morendo che si nasce alla vita eterna”. Avremo tutta l’eternità per stare insieme nella casa del Padre. Ha appena lasciato il mondo delle cose che non hanno fine ed è andato nel mondo delle cose che non hanno fine. Finché un giorno, Pelé»

CASEMIRO – «Riposa in pace, re Pelé. Grazie per la gloria che hai dato al Brasile e al calcio. La tua eredità è eterna».

ROBERTO CARLOS – «Il mondo del calcio ti ringrazia per tutto quello che hai fatto per noi grazie RE».

THIAGO SILVA – «Per sempre il Re del calcio, la Leggenda! R.I.P Pelé. Hai cambiato la storia del calcio e lei sarà sempre viva nei nostri cuori»

ADRIANO – «Il nostro maestro il nostro esempio! Non sarai mai dimenticato. Possa il padre celeste accoglierti, re».

RIVALDO – «Sono grato a Dio per essere brasiliano. Il nostro calcio è conosciuto e rispettato in tutto il mondo per tutto quello che ha fatto sul campo e questo non verrà mai dimenticato. Sono orgoglioso di aver giocato due mondiali con il numero 10, che è stato consacrato da lui. Re Pelé, la tua eredità è eterna Che Dio benedica e conforti i cuori dei familiari. Riposa in pace Re Pelé».

ROMARIO – «Oggi il Brasile saluta uno dei suoi figli più illustri: Pelé, il re del calcio. Eletto l’atleta del secolo, Edson Arantes do Nascimento ha fatto inchinare il mondo davanti al suo talento, portando il calcio brasiliano all’altare degli dei. Per tutta la sua vita, Pelé ha ispirato generazioni di atleti e merita tutti gli omaggi. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici E che possa riposare in pace».

