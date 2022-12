Sono queste le parole di Andrè Onana, il portiere dell’Inter parla così ai microfoni di Sky Sport dopo il Sassuolo.

Ecco le parole di André Onana, il portiere di proprietà dell’Inter, parla così a Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita contro una grandissima squadra, per noi era importante vincere. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro le squadre forti, ho molta fiducia in noi. Basti ricordare come abbiamo eliminato il Barcellona. Io voglio pensare solo all’Inter ora, resterò sempre tifoso del Camerun ma voglio pensare a vincere più titoli possibili qui con questo grande club.“

Conclude così: “Mi piaceva molto Julio Cesar con il quale ho parlato di recente. Il ruolo del portiere è cambiato molto, il portiere di oggi non è quello di anni fa ma è un giocatore vero e proprio. Io guardo e studio tutti, ma oggi è importante capire che parliamo di un ruolo differente. Rapporto con Handanovic? Abbiamo un grandissimo rapporto, lo conosce tutto il mondo, è una leggenda, davanti alla sua carriera bisogna togliere il cappello. Mi ha aiutato tantissimo in questi primi mesi“.

